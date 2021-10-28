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Будівництва Подільського мосту в Києві: АМКУ оштрафував на 182,5 млн грн дві компанії за змову на торгах

Київ • УНН

 • 14363 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Антимонопольний комітет України оштрафував на 182,5 млн грн компанії “Форма” та “Еко-Буд-Трейд”, що змовилися на торгах з будівництва Подільського мостового переходу. Про це УНН повідомляє з посиланням на АМКУ.

Будівництва Подільського мосту в Києві: АМКУ оштрафував на 182,5 млн грн дві компанії за змову на торгах

Цитата

“28 жовтня 2021 р. Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ “Форма” і ТОВ “Еко-Буд-Трейд” за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що мова йде про закупівлі, замовником яких було комунальне підприємство “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”:

• “Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Від дамби Русанівських садів до бульвару Перова — генпідрядні роботи” (оголошення про результат оприлюднене в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 18.04.2017 № 61 (18.04.2017) № 000328);

• “Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві — генпідрядні роботи” (оголошення про результат закупівлі оприлюднене в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 18.04.2017 № 61 (18.04.2017) № 000330).

“Комітет встановив, що внаслідок змови переможцем стало ТОВ “Еко-Буд-Трейд”. З ним було укладено відповідні договори на загальну суму 6,103 млрд грн з ПДВ і компанія наразі будує мостовий перехід. За змову під час участі у торгах Комітет оштрафував ТОВ “Форма” і ТОВ “Еко-Буд-Трейд” на загальну суму 182 596 969 грн“,- зазначається в повідомленні.

Окрім штрафу, згідно з Законом України “Про публічні закупівлі”, зазначені компанії позбавлені права участі в публічних закупівлях на 3 роки.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв у лютому 2021 року, що Подільсько-Воскресенський міст відкриють до літа, проте його досі будують.

Нагадаємо, у 2020 році слідчі провели 17 обшуків у фігурантів кримінального провадження щодо розкрадання бюджетних коштів під час будівництва столичного Подільського мосту. Були знайдені документи, які можуть підтвердити причетність осіб до злочину. Досудове розслідування почалося у травні 2019 року на підставі повідомлення Державної аудиторської служби України.

За попередніми даними, сума завданих збитків може сягати понад 80 млн грн.

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