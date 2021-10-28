Будівництва Подільського мосту в Києві: АМКУ оштрафував на 182,5 млн грн дві компанії за змову на торгах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Антимонопольний комітет України оштрафував на 182,5 млн грн компанії “Форма” та “Еко-Буд-Трейд”, що змовилися на торгах з будівництва Подільського мостового переходу. Про це УНН повідомляє з посиланням на АМКУ.
Цитата
“28 жовтня 2021 р. Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ “Форма” і ТОВ “Еко-Буд-Трейд” за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що мова йде про закупівлі, замовником яких було комунальне підприємство “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”:
• “Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Від дамби Русанівських садів до бульвару Перова — генпідрядні роботи” (оголошення про результат оприлюднене в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 18.04.2017 № 61 (18.04.2017) № 000328);
• “Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві — генпідрядні роботи” (оголошення про результат закупівлі оприлюднене в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 18.04.2017 № 61 (18.04.2017) № 000330).
“Комітет встановив, що внаслідок змови переможцем стало ТОВ “Еко-Буд-Трейд”. З ним було укладено відповідні договори на загальну суму 6,103 млрд грн з ПДВ і компанія наразі будує мостовий перехід. За змову під час участі у торгах Комітет оштрафував ТОВ “Форма” і ТОВ “Еко-Буд-Трейд” на загальну суму 182 596 969 грн“,- зазначається в повідомленні.
Окрім штрафу, згідно з Законом України “Про публічні закупівлі”, зазначені компанії позбавлені права участі в публічних закупівлях на 3 роки.
Доповнення
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв у лютому 2021 року, що Подільсько-Воскресенський міст відкриють до літа, проте його досі будують.
Нагадаємо, у 2020 році слідчі провели 17 обшуків у фігурантів кримінального провадження щодо розкрадання бюджетних коштів під час будівництва столичного Подільського мосту. Були знайдені документи, які можуть підтвердити причетність осіб до злочину. Досудове розслідування почалося у травні 2019 року на підставі повідомлення Державної аудиторської служби України.
За попередніми даними, сума завданих збитків може сягати понад 80 млн грн.