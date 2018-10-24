Здание Time Warner в Нью-Йорке открыли после эвакуации

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108328 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116259 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154668 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147944 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138177 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129020 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 173768 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118142 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141692 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145429 просмотра

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Здание Time Warner в Нью-Йорке открыли после эвакуации

Здание Time Warner в Нью-Йорке открыли после эвакуации

Киев  •  УНН

 • 8614 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Здание в центре Нью-Йорка, в котором расположены штаб-квартира корпорации Time Warner, а также офис телекомпании CNN, вновь открыто после эвакуации, последовавшей за обнаружением в среду посылки с самодельной бомбой. Об этом говорится в распространенном сообщении президента CNN Джеффа Закера, информирует УНН.

“Полицейское управление Нью-Йорка завершило проверку, и теперь можно безопасно вернуться в здание”, — говорится в сообщении, разосланном Закером сотрудникам телекомпании. CNN разместила его на своем сайте.

В среду утром здание Time Warner в центре Манхэттена, были эвакуированы после обнаружения подозрительного пакета. Власти впоследствии заявили, что в нем находилось самодельное взрывное устройство. Оно было вывезено специалистами-взрывотехниками на полигон в нью-йоркском районе Бронкс, где его должны обезвредить.

Как сообщал УНН, сотрудники полиции в американском городе Авентура (штат Флорида) проверяют уже вторую подозрительную посылку, поступившую на имя члена Палаты представителей Конгресса США, демократа Дебби Вассерман-Шульц.

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