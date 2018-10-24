Здание Time Warner в Нью-Йорке открыли после эвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Здание в центре Нью-Йорка, в котором расположены штаб-квартира корпорации Time Warner, а также офис телекомпании CNN, вновь открыто после эвакуации, последовавшей за обнаружением в среду посылки с самодельной бомбой. Об этом говорится в распространенном сообщении президента CNN Джеффа Закера, информирует УНН.
“Полицейское управление Нью-Йорка завершило проверку, и теперь можно безопасно вернуться в здание”, — говорится в сообщении, разосланном Закером сотрудникам телекомпании. CNN разместила его на своем сайте.
В среду утром здание Time Warner в центре Манхэттена, были эвакуированы после обнаружения подозрительного пакета. Власти впоследствии заявили, что в нем находилось самодельное взрывное устройство. Оно было вывезено специалистами-взрывотехниками на полигон в нью-йоркском районе Бронкс, где его должны обезвредить.
Как сообщал УНН, сотрудники полиции в американском городе Авентура (штат Флорида) проверяют уже вторую подозрительную посылку, поступившую на имя члена Палаты представителей Конгресса США, демократа Дебби Вассерман-Шульц.