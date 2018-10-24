Будівлю Time Warner в Нью-Йорку відкрили після евакуації
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Будівлю в центрі Нью-Йорка, де розташовані штаб-квартира корпорації Time Warner, а також офіс телекомпанії CNN, знову відкрили після евакуації, що послідувала за виявленням в середу посилки з саморобною бомбою. Про це йдеться в поширеному повідомленні президента CNN Джеффа Закері, інформує УНН.
“Поліцейське управління Нью-Йорка завершило перевірку, і тепер можна безпечно повернутися в будівлю”, — йдеться в повідомленні, розісланому Закері співробітникам телекомпанії. CNN розмістила його на своєму сайті.
У середу вранці будівлю Time Warner в центрі Манхеттена, було евакуйовано після виявлення підозрілого пакету. Влада згодом заявила, що в ньому знаходився саморобний вибуховий пристрій. Він було вивезений фахівцями-вибухотехніками на полігон в нью-йоркському районі Бронкс, де його повинні знешкодити.
Як повідомляв УНН, співробітники поліції в американському місті Авентура (штат Флорида) перевіряють вже другу підозрілу посилку, що надійшла на ім’я члена Палати представників Конгресу США, демократа Деббі Вассерман-Шульц.