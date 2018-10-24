Будівлю Time Warner в Нью-Йорку відкрили після евакуації

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Будівлю в центрі Нью-Йорка, де розташовані штаб-квартира корпорації Time Warner, а також офіс телекомпанії CNN, знову відкрили після евакуації, що послідувала за виявленням в середу посилки з саморобною бомбою. Про це йдеться в поширеному повідомленні президента CNN Джеффа Закері, інформує УНН.