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"Будивельник" потерпел поражение от "Запорожья" в первом матче 1/4 финала Кубка Украины

"Будивельник" потерпел поражение от "Запорожья" в первом матче 1/4 финала Кубка Украины

Киев • УНН

 • 8700 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В первом четвертьфинальном поединке Кубка Украины по баскетболу киевский "Будивельник" в гостях противостоял "Запорожью", сообщает УНН со ссылкой на сайт команды из столицы Украины.

Стартовый матч четвертьфинала между "Будивельныком" и "Запорожьем" прошел по схожему сценарию с поединком чемпионата между командами, который состоялся 25 декабря. Запорожцы мощно провели начало игры, сразу демонстрируя намерение играть в своем стиле. "Будивельнику" с первых минут не удалось сбить темп соперника, и как следствие большую часть матча киевлянам пришлось провести в качестве догоняющих.

"Запорожью" удалось собрать немало подборов и хорошо проявить себя в игре один на один. Главным же изменением в хозяев по сравнению с предыдущим матчем против "Будивельныка" стало то, что сыграл Максим Лукьянов. Тогда матч против "Будивельника" стал для игрока дебютным, и ему не удалось проявить себя в полной мере. В этот же раз Лукьянов стал героем.

В клатч-тайме встречи баскетболисту удалось набрать 5 очков. А еще один недавний новичок команды Денис Носков своим трехочковым практически делал "Запорожье" победителем той встречи. Генри Дугат еще успел забить дальний, но на результат он уже не повлиял - 78:73.

Статистика игроков: "Запорожье" - Носков 16 очков + 6 пд, Лукьянов 15, Конате 12 + 6 пд, "Будивельник" - Анисимов 23, Дугат 19 + 6 передач, Стефенс 13.

Напомним, что решающий матч в этой паре состоится 3 февраля в киевском "Дворце спорта".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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