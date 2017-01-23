"Будівельник" зазнав поразки від "Запоріжжя" в першому матчі 1/4 фіналу Кубка України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У першому чвертьфінальному поєдинку Кубка України з баскетболу київський “Будівельник” в гостях протистояв “Запоріжжю”, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди зі столиці України.
Стартовий матч чвертьфіналу між “Будівельником” і “Запоріжжям” пройшов за схожим сценарієм з поєдинком чемпіонату між командами, який відбувся 25 грудня. Запоріжці потужно провели початок гри, відразу демонструючи намір грати в своєму стилі. “Будівельнику” з перших хвилин не вдалося збити темп суперника, і як наслідок більшу частину матчу киянам довелося провести в якості тих, хто наздоганяє.
“Запоріжжю” вдалося зібрати чимало підбирань і добре проявити себе в грі один в один. Головною же зміною у господарів в порівнянні з попереднім матчем проти “будівелів” стало те, що заграв Максим Лук’янова. Тоді матч проти “Будівельника” став для гравця дебютним, і йому не вдалося проявити себе в повній мірі. В цей же раз Лук’янов став героєм кінцівки.
У клатч-таймі зустрічі баскетболістові вдалося набрати 5 очок. А ще один недавній новачок команди Денис Носков своїм триочковим практично робив “Запоріжжя” переможцем тієї зустрічі. Генрі Дугат ще встиг забити дальній, але на результат він вже не вплинув — 78:73.
Статистика гравців: “Запоріжжя” — Носков 16 очок + 6 пд, Лук’янов 15, Конате 12 + 6 пд, “Будівельник” — Анісімов 23, Дугат 19 + 6 передач, Стефенс 13.
Нагадаємо, що вирішальний матч в цій парі відбудеться 3 лютого в київському “Палаці спорту”.