"Будивельнык" разгромил "Запорожье" и установил рекорд сезона Суперлиги

По итогам первой половины встречи можно было с уверенностью сказать о том, что "Будивельнык" выдал абсолютно лучшие 20 минут игры в сезоне. Анисимов с 15 очками за 14 минут заставил забыть болельщиков о потере из-за травмы другого центрового Кевина Годфри, а результативные выходы со скамейки Руслана Отверченко и Артура Дроздова помогли хозяевам разгромить запорожцев в первой половине матча.

Третий период гости начинали с "-31". "Будивельнык" сбавил обороты в атаке после большого перерыва, однако шансов на сокращение в счете команде Щиглинского не дал, установив при этом еще один рекорд. Киевляне стали первой командой сезона Суперлиги Пари-Матч, которая забила сотню, набрав в итоге 108 очков. У "Запорожья" - 84.

Статистика игроков - "Будивельнык": Отверченко 22, Анисимов 17 + 5 подборов, Дроздов 13, Луценко 12, Дугат 11 + 6 передач, Горбенко 10 + 7 передач.

"Запорожье-ZOG": Конате 22 + 7 подборов, Буренко 12 + 7 передач, Рыбалко 11, Быков 11.

Отметим, что у "Будивельныка" 6 побед при 3-х поражениях, а "Запорожье" имеет 5 выигрышей и 3 фиаско в сезоне Суперлиги Пари-Матч.

Напомним, что "Будивельнык" свой следующий матч проведет 29 октября дома против "Днепра". "Запорожье" в этот же день во второй раз за неделю сыграет на выезде. Подопечные Дмитрия Щиглинского проведут поединок в Черкассах против местных "Мавп".

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