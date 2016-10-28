"Будівельник" розгромив "Запоріжжя" та встановив рекорд сезону Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Київський "Будівельник" на паркеті столичного "Палацу Спорту" оформив 24-охочкову перемогу над баскетболістами "Запоріжжя-ZOG", передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.
За підсумками першої половини зустрічі можна було з упевненістю сказати про те, що "Будівельник" видав абсолютно кращі 20 хвилин гри у сезоні. Анісімов з 15 очками за 14 хвилин змусив забути уболівальників про втрату через травму іншого центрового Кевіна Годфрі, а результативні виходи з лавки Руслана Отверченка і Артура Дроздова допомогли господарям розгромити запорожців в першій половині матчу.
Третій період гості починали з "-31". "Будівельник" зменшив обороти в атаці після великої перерви, проте шансів на скорочення у рахунку команді Щиглінского не дав, встановивши при цьому ще один рекорд. Кияни стали першою командою сезону Суперліги Парі-Матч, яка забила сотню, набравши в підсумку 108 очок. У "Запоріжжя" – 84.
Статистика гравців - "Будівельник": Отверченко 22, Анісімов 17 + 5 підбирань, Дроздов 13, Луценко 12, Дугат 11 + 6 передач, Горбенко 10 + 7 передач.
"Запоріжжя-ZOG": Конате 22 + 7 підбирань, Буренко 12 + 7 передач, Рибалко 11, Биков 11.
Відзначимо, що у "Будівельника" 6 перемог при 3-х поразках, а "Запоріжжя" має 5 виграшів та 3 фіаско у сезоні Суперліги Парі-Матч.
Нагадаємо, що "Будівельник" свій наступний матч проведе 29 жовтня вдома проти "Дніпра". "Запоріжжя" у цей же день вдруге за тиждень зіграє на виїзді. Підопічні Дмитра Щиглінського проведуть поєдинок у Черкасах проти місцевих "Мавп".
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