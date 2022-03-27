Дом украинского боксера Усика под Киевом оккупировали рашисты

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"Ваш дом оккупирован орками, на территории танки и БТРы", - сообщили Екатерине.

На что жена боксера ответила, что находиться оккупантам в ее доме осталось недолго, как и впрочем всем преступникам, которые вторглись в Украину.

Дополнение

Оккупанты обстреляли дом известного украинского продюсера Кондратюка под Киевом.