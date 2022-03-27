Будинок українського боксера Усика під Києвом окупували рашисти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. До будинку відомого на весь світ українського боксера Олександра Усика у Ворзелі зайшли рашисти та окупували його. Про це йдеться у повідомленні в Instagram дружини спортсмена Катерини Усик, пише УНН.
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"Ваш будинок окупований орками, на території танки та БТРи", - повідомили Катерині.
На що дружина боксера відповіла, що перебувати окупантам у її будинку залишилося недовго, як і втім усім злочинцям, які вторглися в Україну.
Доповнення
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