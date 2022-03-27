Будинок українського боксера Усика під Києвом окупували рашисти

Цитата

"Ваш будинок окупований орками, на території танки та БТРи", - повідомили Катерині.

На що дружина боксера відповіла, що перебувати окупантам у її будинку залишилося недовго, як і втім усім злочинцям, які вторглися в Україну.

Доповнення

Окупанти обстріляли будинок відомого українського продюсера Кондратюка під Києвом.