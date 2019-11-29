В Киеве отключают дома от электроснабжения: в КГГА рассказали, что делать
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киеве уже несколько домов отключили от электроснабжения, а некоторые отключат на выходных из-за задолженности за потребленную электроэнергию обслуживающими организациями. Об этом сообщила на брифинге глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко, передает УНН.
"Компании не рассчитывались в полном объеме с поставщиками универсальных услуг, после чего они попадали к поставщику последней надежды. Поставщик последней надежды имеет возможность поставлять электроэнергию по тарифу, который выше почти на 1 грн от поставщика универсальных услуг и только в течение 3 месяцев. Когда компания не рассчитывается с поставщиком последней надежды мы вынуждены отключать дом от электроснабжения", - отметила Радченко.
С ее слов, не все понимают, что в стоимость обслуживания дома входит электроснабжение лифтов и мест общего пользования.
"Некоторые дома в Киеве уже отключены от электроснабжения, например, электроэнергии лифтов. Некоторые могут оказаться в такой ситуации уже на этих выходных", - отметила Радченко.
По словам представителя ДТЭК Киевские электросети, задолженностль населения за электроэнергию в Киеве составляет 120 млн грн, а задолженность юридическими лицами - 240 млн грн.
"Жители, в которых есть прямые договора в квартирах, они от этого не страдают. Страдают только от отключения лифтов, освещения подъездов и, если есть, отключаются насосы откачки и индивидуальные тепловые пункты, к которым не поставляется электроэнергия", - отметила Радченко.
По словам советника заместителя главы КГГА Петра Пантелеева Алексея Тихонова, проблемы с задолженностью в столице есть не только за электроэнергию, но и в сфере газа.
"На данный момент в КГГА нет возможности каким-то образом вмешиваться в данную ситуацию, потому что это отношения между субъектами хозяйствования и потребителями. Но мы проводим консультации с жителями домов и помогаем им создавать ОСМД", - отметил Тихонов.
По его словам, жители должны выделять представителя от дома, который будет следить за тем, куда компания тратит деньги.
"В целом ситуация критическая и без изменений в действующее законодательство и без информационной кампании может привести к тяжелым последствиям", - отметил представитель КГГА.
Напомним, фракция "Слуга народа" инициирует ограничение роста тарифов на электроэнергию, поскольку рынок только начал формироваться.