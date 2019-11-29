У Києві відключають будинки від електропостачання: у КДМА розповіли, що робити
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Києві вже кілька будинків відключили від електропостачання, а деякі відключать на вихідних через заборгованість за спожиту електроенергію обслуговуючими організаціями. Про це повідомила на брифінгу представник департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Віра Радченко, передає УНН.
"Компанії не розраховувалися у повному обсязі з постачальниками універсальних послуг, після чого вони потрапляли до постачальника останньої надії. Постачальник останньої надії має можливість постачати електроенергію за тарифом, який вище майже на 1 грн від постачальника універсальних послуг і тільки протягом 3 місяців. Коли компанія не розраховується з постачальником останньої надії ми змушені відключати будинок від електропостачання", - зазначила Радченко.
За її словами, не всі розуміють, що у вартість обслуговування будинку входить електропостачання ліфтів і місць загального користування.
"Деякі будинки в місті Києві вже відключені від електропостачання, наприклад, електроенергії ліфтів. Деякі можуть опинитися в такій ситуації вже на цих вихідних", - зазначила Радченко.
За словами представника ДТЕК Київські електромережі, заборгованість населення за електроенергію у Києві складає 120 млн грн, а заборгованість юридичними особами – 240 млн грн.
"Мешканці, у яких є прямі договори у квартирах, вони від цього не страждають. Страждають тільки від відключення ліфтів, освітлення під’їздів і, якщо є, відключаються насоси відкачування і індивідуальні теплові пункти, до яких не постачається електроенергія", - зазначила Радченко.
За словами радника заступника голови КМДА Петра Пантелеєва Олексія Тихонова, проблеми з заборгованістю у столиці не лише за електроенергію, а і у сфері газу.
"На даний момент У КМДА немає можливості якимось чином втручатися у дану ситуацію, бо це стосунки між суб’єктами господарювання і споживачами. Але ми проводимо консультації з мешканцями будинків і допомагаємо їм створювати ОСББ", - зазначив Тихонов.
За його словами, мешканці повинні виділяти представника від будинку, який буде слідкувати за тим, куди компанія витрачає гроші.
"В цілому ситуація критична і без змін в діючому законодавстві і без інформаційної кампанії може призвести до тяжких наслідків", - зазначив представник КМДА.
Нагадаємо, фракція "Слуга народу" ініціює обмеження росту тарифів на електроенергію, оскільки ринок лише почав формуватись.