У Києві відключають будинки від електропостачання: у КДМА розповіли, що робити

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Києві вже кілька будинків відключили від електропостачання, а деякі відключать на вихідних через заборгованість за спожиту електроенергію обслуговуючими організаціями. Про це повідомила на брифінгу представник департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Віра Радченко, передає УНН.