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Будем максимально давить, чтобы все воры были наказаны: Зеленский о зверствах россиян в Киевской области

Киев • УНН

 • 109645 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет максимально публично давить на Международные суды, пока все преступники, причастные к зверству и пыткам гражданского населения - не будут наказаны. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в Буче, пишет УНН.

Будем максимально давить, чтобы все воры были наказаны: Зеленский о зверствах россиян в Киевской области

Цитата

“На этот раз мы не можем с вами говорить, что Европе и миру чего-то не будет хватать, чтобы наказать преступников. Я не рассматриваю таких вариантов. Это ситуация не об альянсах, а о том, что люди сейчас убиты и замучены, и доказательств миллион. Поэтому все эти истории о том, что надо подождать суд - мы будем давить максимально публично, как только мы можем. Мы не будем делать никаких пауз в том, чтобы найти всех воров”, - заявил Зеленский.

Детали

Глава государства отметил, что на территории Украины будет мир и победа, которая будет происходить параллельно на передовой и дипломатической площадке.

“Победа может быть в дипломатическом формате, параллельно с боевыми шагами нашей армии. Боевые шаги наша армия демонстрирует ежедневно, но это непросто. Мы не хотим потерять миллионы людей. Поэтому должен быть тот или иной диалог”, - подчеркнул Зеленский.

Добавим

Фотографии из освобожденной Бучи разлетелись на весь мир, который был шокирован зверством русских нелюдей. Страны начали анонсировать новые мощные санкции против россии и заявили о помощи для установления всех доказательств для международных судов.

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