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Будемо максимально тиснути, щоб всі злодії були покарені: Зеленський про звірства росіян на Київщині

Київ • УНН

 • 109645 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде максимально публічно тиснути на Міжнародні суди, допоки всі злочинці, які причетні до звірства та катування цивільного населення – не будуть покарані. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Бучі, пише УНН.

Будемо максимально тиснути, щоб всі злодії були покарені: Зеленський про звірства росіян на Київщині

Цитата

“На цей раз ми не можемо з вами говорити, що Європі та світу чогось не вистачатиме, щоб покарати злочинців. Я не розглядаю таких варіантів. Це ситуація не про альянси, а про те, що люди зараз вбиті і закатовані, і доказів мільйон. Тому всі ці історії про те, що треба почекати суд – ми будемо тиснути максимально публічно, як тільки ми можемо. Ми не будемо робити жодних пауз в тому, щоб знайти всіх злодіїв”, – заявив Зеленський.

Деталі

Голова держави наголосив, що на території України буде мир та перемога, яка відбуватиметься паралельно на передовій та дипломатичному майданчику.

“Перемога може бути в дипломатичному форматі, паралельно з бойовими кроками нашої армії. Бойові кроки наша армія демонструє щоденно, але це непросто. Ми не хочемо втратити мільйони людей. Тому повинен бути той чи інший діалог”, – наголосив Зеленський.

Додамо

Фотографії зі звільненої Бучі розлетілися на весь світ, який був шокований звірством російськів нелюдів. Країни почали анонсувати нові потужні санкції проти росії та заявили про допомогу для встановлення всіх доказів для міжнародних судів.

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