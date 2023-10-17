Будет обрабатывать большие массивы данных: правительство внедрит виртуального помощника на основе искусственного интеллекта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Минцифры вместе с компанией Palantir создает новый продукт для образования, разминирования и других направлений, с помощью искусственного интеллекта. Об этом в Телеграмм сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Федоров уточнил, что идет работа над технологией, которая станет виртуальным помощником для правительства. По его словам, продукт фактически является продвинутым датааналитиком. Он способен структурировать и анализировать данные, чтобы превратить их в понятную информацию для министерств, госорганов и громад.
Цитата
«Например, за несколько секунд он выяснит, сколько украинских школ разрушено и что нужно для их восстановления, какое количество заминированных территорий и сколько уйдет на разминирование и тому подобное. Система сможет предоставить комплексную аналитику и визуализацию — формирует текст, отчеты, приложения. Ранее датааналитики тратили на это до нескольких дней», - написал он.
Дополнительно
Федоров представил пример работы нового продукта, отметив, что это тизер, а полноценная презентация будет доступна позже после обучения системы с помощью новых данных и совершенствования инструментария.
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