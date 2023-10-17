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Будет обрабатывать большие массивы данных: правительство внедрит виртуального помощника на основе искусственного интеллекта

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Минцифры вместе с компанией Palantir создает новый продукт для образования, разминирования и других направлений, с помощью искусственного интеллекта. Об этом в Телеграмм сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров, передает УНН.

Будет обрабатывать большие массивы данных: правительство внедрит виртуального помощника на основе искусственного интеллекта

Детали

Федоров уточнил, что идет работа над технологией, которая станет виртуальным помощником для правительства. По его словам, продукт фактически является продвинутым датааналитиком. Он способен структурировать и анализировать данные, чтобы превратить их в понятную информацию для министерств, госорганов и громад.

Цитата

«Например, за несколько секунд он выяснит, сколько украинских школ разрушено и что нужно для их восстановления, какое количество заминированных территорий и сколько уйдет на разминирование и тому подобное. Система сможет предоставить комплексную аналитику и визуализацию — формирует текст, отчеты, приложения. Ранее датааналитики тратили на это до нескольких дней», - написал он.

Дополнительно

Федоров представил пример работы нового продукта, отметив, что это тизер, а полноценная презентация будет доступна позже после обучения системы с помощью новых данных и совершенствования инструментария.

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