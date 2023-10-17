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Буде обробляти великі масиви даних: уряд впровадить віртуального помічника на основі штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 296081 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Мінцифри разом з компанією Palantir створює новий продукт для освіти, розмінування та інших напрямів, за допомогою штучного інтелекту. Про це у Телеграм повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, передає УНН.

Буде обробляти великі масиви даних: уряд впровадить віртуального помічника на основі штучного інтелекту

Деталі

Федоров уточнив, що йде робота над технологією, яка стане віртуальним помічником для уряду. За його словами, продукт фактично є просунутим датааналітиком. Він здатен структурувати та аналізувати дані, щоб перетворити їх на зрозумілу інформацію для міністерств, держорганів і громад.

Цитата

«Наприклад, за кілька секунд він з’ясовує, скільки українських шкіл зруйновано і що потрібно для їх відновлення, яка кількість замінованих територій та скільки піде на розмінування тощо. Система зможе надати комплексну аналітику та візуалізацію — формує текст, звіти, додатки. Раніше датааналітики витрачали на це до кількох днів», - написав він.

Додатково

Федоров представив приклад роботи нового продукту, зазначивши, що це тизер, а повноцінна презентація буде доступна згодом після навчання системи за допомогою нових даних та вдосконалення інструментарію.

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