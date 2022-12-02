Будет очень сложно: Кличко рассказал, как будет жить и работать столица при "худшем сценарии"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В случае чрезвычайной ситуации столица будет жить и работать, но в очень сложных условиях. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко и добавил, что в случае новых ударов врага по энергосистеме движение поездов метро остановится, а станции будут работать как пункты временного пребывания людей, передает УНН.
Детали
"Мы все надеемся, что худшего сценария развития событий не будет. Но должны быть готовы к разным вариантам, поскольку враг коварен и безжалостен. И не оставляет попыток оставить украинцев зимой без света, тепла и воды. В случае чрезвычайной ситуации столица будет жить и будет работать, но в очень сложных условиях", – отметил Кличко.
По словам мэра, в случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия в результате этого электроснабжения в столице, на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. Проезд будет бесплатным.
"Все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего и имеют автоматические источники энергии. В частности, бензиновые и дизельные генераторы. Поэтому город может обеспечить минимальный объем технологического процесса подготовки и выпуска автобусов на маршруты. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей", - добавил Кличко.
Движение поездов метрополитена, в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения, будет приостановлено. 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
На станциях подземки будут доступны:
• интернет-связь;
• электроэнергия (возможность подзарядить мобильные телефоны и прочие гаджеты);
• питьевая вода;
• санитарные узлы.
Средняя температура на станциях метро составляет 12-14 градусов тепла. Поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.
Станции наземного участка метрополитена не будут использоваться для нужд гражданской защиты (как укрытие населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и во время действия воздушной тревоги).
"Мы должны быть сознательными, сплоченными и сильными. Вместе выстоим и победим!" – резюмировал городской голова Киева.
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