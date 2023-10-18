Буданов вероятно на прошлой неделе посетил США с секретным визитом

Цитата

"На прошлой неделе начальник Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов находился в Вашингтоне с секретным визитом", - написал Смарт.

По его словам, визит Буданова совпал с приездом представителя США по реконструкции Пенни Притцкер в Киев, который также совпал с передачей ATACMS.

В ГУР информацию о поездке Буданова не комментировали.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу и применение американских ракет ATACMS.