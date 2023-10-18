Буданов ймовірно минулого тижня відвідав США із секретним візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Начальник Головного розвідувального управління України Кирило Буданов минулого тижня перебував у Вашингтоні з секретним візитом. Про це повідомив політтехнолог Джейсон Джей Смарт у Х, передає УНН.
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"Минулого тижня начальник Головного розвідувального управління України Кирило Буданов перебував у Вашингтоні з секретним візитом", - написав Смарт.
За його словами, візит Буданова збігся з приїздом представника США з реконструкції Пенні Прітцкер до Києва, який також збігся з передачею ATACMS.
У ГУР інформацію про поїздку Буданова не коментували.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підтвердив передачу та застосування американських ракет ATACMS.