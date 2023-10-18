Буданов ймовірно минулого тижня відвідав США із секретним візитом

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"Минулого тижня начальник Головного розвідувального управління України Кирило Буданов перебував у Вашингтоні з секретним візитом", - написав Смарт.

За його словами, візит Буданова збігся з приїздом представника США з реконструкції Пенні Прітцкер до Києва, який також збігся з передачею ATACMS.

У ГУР інформацію про поїздку Буданова не коментували.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив передачу та застосування американських ракет ATACMS.