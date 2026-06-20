Буданов сообщил о начале строительства Мемориала Героев Небесной Сотни и Музея Революции Достоинства
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил о старте проекта по сооружению Мемориала Героев Небесной Сотни и Музея Революции Достоинства. Решение поддержали на общественных слушаниях.
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил о начале реализации проекта по сооружению Мемориала Героев Небесной Сотни и Музея Революции Достоинства. Соответствующее решение было поддержано в ходе общественных слушаний, пишет УНН.
Детали
По словам Буданова, эксперты, архитекторы и семьи погибших майдановцев согласовали проект Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни и будущей экспозиции. Он подчеркнул, что строительство должно начаться в ближайшее время.
Мы обязаны сделать это быстро и профессионально. Это наш долг перед памятью павших Героев. Слишком долго этого ждут семьи погибших майдановцев и все украинское общество. И мы это сделаем
Он отметил, что мемориальный комплекс станет пространством памяти о подвиге Героев Небесной Сотни, который повлиял на формирование современной украинской нации.
Этот мемориал – благодарность Героям от Украинского народа за их подвиг, который стал частью стержня нашей нации
Буданов также сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил ему приоритетно реализовать этот проект. По его словам, Мемориал Героев Небесной Сотни должен стать местом памяти, достоинства и силы, где будущие поколения украинцев смогут осознать цену свободы и независимости Украины.
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