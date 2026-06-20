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Буданов сообщил о начале строительства Мемориала Героев Небесной Сотни и Музея Революции Достоинства

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил о старте проекта по сооружению Мемориала Героев Небесной Сотни и Музея Революции Достоинства. Решение поддержали на общественных слушаниях.

Буданов сообщил о начале строительства Мемориала Героев Небесной Сотни и Музея Революции Достоинства

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил о начале реализации проекта по сооружению Мемориала Героев Небесной Сотни и Музея Революции Достоинства. Соответствующее решение было поддержано в ходе общественных слушаний, пишет УНН.

Детали

По словам Буданова, эксперты, архитекторы и семьи погибших майдановцев согласовали проект Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни и будущей экспозиции. Он подчеркнул, что строительство должно начаться в ближайшее время.

Мы обязаны сделать это быстро и профессионально. Это наш долг перед памятью павших Героев. Слишком долго этого ждут семьи погибших майдановцев и все украинское общество. И мы это сделаем

– заявил Буданов.

Он отметил, что мемориальный комплекс станет пространством памяти о подвиге Героев Небесной Сотни, который повлиял на формирование современной украинской нации.

Этот мемориал – благодарность Героям от Украинского народа за их подвиг, который стал частью стержня нашей нации

– подчеркнул руководитель ОП.

Буданов также сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил ему приоритетно реализовать этот проект. По его словам, Мемориал Героев Небесной Сотни должен стать местом памяти, достоинства и силы, где будущие поколения украинцев смогут осознать цену свободы и независимости Украины.

Зеленский подписал закон о прощальном ритуале для воинов без тел и останков04.06.26, 15:13 • 3191 просмотр

Степан Гафтко

Общество