Буданов о призыве Папы Римского к обмену "всех на всех": осталось убедить рф

Украинская разведка поддерживает призыв Папы Римского о проведении обмена пленными по формуле "всех на всех". Однако, осталось одно дело - убедить Россию. Об этом сообщил начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью ARD, и добавил, что центральным посредником в обмене военнопленными уже является не Турция, а ОАЭ, передает УНН.

Детали

Буданов поддержал пасхальную инициативу Папы Римского Франциска по обмену всех российских пленных на всех украинских.

Я это полностью поддерживаю. Давайте это сделаем. Осталось одно маленькое дело: убедить россию, - сказал Буданов.



На данный момент Буданов не видит заинтересованности российской стороны в таком действии.

Буданов также сообщил, что центральным посредником в обмене военнопленными уже является не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.

Дополнение

Папа Римский в своем Пасхальном послании призвал россию и Украину провести обмен пленными по формуле "всех на всех".

Координационный штаб по вопросам обращения с военнослужащими заявлял, что украинские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к проведению обмена пленными по принципу "всех на всех", но страна-агрессор не желает возвращать своих людей.

