Брюссель в сговоре с "Газпромом" и скрывает его злоупотребления - The Telegraph

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Самое долгое в истории Европейского союза расследование показало, как российская газовая монополия "Газпром" использовала свою чрезмерную власть для давления на государства Восточной Европы, а также для раздела единого энергетического рынка ЕС с помощью принудительной ценовой политики. Об этом говорится в засекреченных документах, которыми оперирует издание The Telegraph, передает УНН.

Доклад под названием "Изложение основных целей" - это конфиденциальное обвинения Директората по вопросам конкуренции комиссии ЕС. Он был написан еще в 2015 году после четырех лет расследования, пишет издание.

В ней указано, что "Газпром" часто нарушал законы ЕС и демонстрировал "агрессивное поведение", диктуя "несправедливые цены" и используя "доминирующую позицию". Еврокомиссия требовала штрафы в размере 30% от соответствующих продаж или 10% от полного товарообмена.

"Еврокомиссия считает, что правонарушения были преднамеренными. "Газпрому" полностью известно о незаконной природе нескольких согласованных или несогласованных мероприятий", - говорится в докладе.

Расследование, в частности, показало, что "Газпром" потребовал от Польши 350 долларов за тысячу кубометров газа по сравнению с 200 долларов, которые давала Германия за более отдаленные поставки с Ямала, где цена логично должна была бы быть выше. Привилегированные цены Германии дают понять, почему именно эта страна была главным поборником интересов "Газпрома" в Брюсселе, несмотря на кремлевские атаки.

Польские политики говорят, что Германия использовала свое чрезмерное влияние на европейские институты для того, чтобы свести к нулю все результаты расследования и довести все до мирного урегулирования проблемы с "Газпромом".

"Что нам сказали, так это то, что Еврокомиссия стремится к дружественному урегулированию проблемы и уже решила завершить это дело. Это настоящая измена, а Польша является одной из жертв, и далеко не единственной. Эти материалы показывают, что вне всякого сомнения, "Газпром" посягал на европейские законы годами, а Еврокомиссия собирается фактически оправдать все это", - сказал польский евродепутат и бывший министр Польши Яцек Сариуш-Вольский.

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Основными тезисами документа на 271 страницу являются такие:

"Газпром" придерживался стратегии рыночной сегментации стран центральной и восточной Европы путем контрактных территориальных запретов.

"Газпром" подавлял внутреннюю европейскую конкуренцию, препятствуя своим контрактным партнерам перепродавать газ другим странам.

Целью политики рыночной сегментации "Газпрома" является сохранение различных цен на газ среди стран ЕС и возможность выставлять более высокие цены.

"Газпром" контролирует оборудование и пункты хранения, а также навязывает свои условия для остановки "реверсивного потока" газа из Запада на Восток, оставляя слабые государства под кремлевским давлением.

"Газпром" активно помешал Польше получить определенный объем газа от западных оптовиков во время острого газового кризиса в 2009 году.

Один из опубликованных документов раскрывает отношение Еврокомиссии на предложение урегулирования ситуации, которую представил "Газпром". В документе говорится, что предложение "Газпрома" позволит этой компании "продолжать свою ценовую политику".

Еврокомиссия признает, что принятие такого предложения Евросоюзом "будет расценено как поражение в исполнении законов ЕС". Но все же похоже, что именно такое решение планировалось до этой недели. Сейчас же Еврокомиссия может будет вынужденной придерживаться более жесткой линии поведения.

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Также отмечается, что социал-демократы в немецкой коалиции являются близкими друзьями Москвы и поддерживают проект газопровода "Северный поток-2". Бывший канцлер Герхард Шредер является членом совета директоров проекта и получает от Кремля свой заработок. В руководстве Nord Stream 2 находятся бывшие офицеры КГБ и Штази.

Новый газопровод все больше концентрирует мощь "Газпрома" и его влияние, заменяя газовый поток через газопровод "Дружба", который идет через Украину, служа тем самым ключевой целью кремлевской стратегии. В докладе предполагается, что это точно не в интересах всех стран ЕС и не совпадает с энергетическими целями ЕС, подчеркивает издание.

Напомним, за период с 1 января по 15 марта Германия показала наибольший прирост по объему импорта российского газа.

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