Брюссель у змові з “Газпромом” та приховує його зловживання - The Telegraph

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Найдовше в історії Європейського союзу розслідування показало, як російська газова монополія “Газпром” використовувала свою надмірну владу для тиску на держави східної Европи, а також для розділу єдиного енергетичного ринку ЄС за допомогою примусової цінової політики. Про це йдеться в засекречених документах, якими оперує видання The Telegraph, передає УНН.

Доповідь під назвою “Виклад основних цілей” — це конфіденційне обвинувачення Директорату з питань конкуренції комісії ЄС. ЇЇ було написано ще в 2015 після чотирьох років розслідування, пише видання.

У ній вказано, що “Газпром” часто порушував закони ЄС і мав “агресивну поведінку”, диктуючи “несправедливі ціни” та використовуючи “домінуючу позицію”. Єврокомісія вимагала штрафи у розмірі 30% від відповідних продаж або ж 10% від повного товарообміну.

“Єврокомісія вважає, що правопорушення були навмисними. „Газпрому“ повністю відомо про незаконну природу кількох погоджених чи непогоджених заходів”, — говориться у доповіді.

Розслідування, зокрема, показало, що “Газпром” вимагав від Польщі 350 доларів за тисячу кубометрів газу порівняно з 200 доларів, які давала Німеччина за більш віддалені поставки з Ямалу, де ціна логічно мала би бути вищою. Привілейовані ціни, які має Німеччина, дають зрозуміти, чому саме Німеччина була головним поборником інтересів “Газпрому” в Брюсселі, незважаючи на кремлівські атаки.

Польські політики кажуть, що Німеччина використала свій надмірний вплив на європейські інституції для того, аби звести до нуля всі результати розслідування та довести все до дружнього врегулювання проблеми з “Газпромом”.

“Що нам сказали, так це те, що Єврокомісія прагне дружнього врегулювання проблеми і вже вирішила завершити цю справу. Це справжня зрада, а Польща є однією з жертв, і далеко не єдиною. Ці матеріали показують, що поза всяким сумнівом, „Газпром“ посягав на європейські закони роками, а Єврокомісія збирається фактично виправдати все це”, — сказав польський євродепутат та колишній міністр Польщі Яцек Саріуш-Вольський.

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Основними тезами документа на 271 сторінку є такі:

“Газпром” дотримувався стратегії ринкової сегментації країн центральної і східної Європи шляхом контрактних територіальних заборон.

“Газпром” придушував внутрішню європейську конкуренцію, перешкоджаючи своїм контрактним партнерам перепродавати газ іншим країнам.

Метою політики ринкової сегментації “Газпрому” є збереження різних цін на газ серед країн ЄС та можливості виставляти вищі ціни.

“Газпром” контролює обладнання та пункти зберігання, а також нав’язує свої умови для зупинки “реверсивного потоку” газу зі Заходу на Схід, залишаючи слабші держави на поталу кремлівському тиску.

“Газпром” активно завадив Польщі отримати нагальні обсяги газу від західних оптовиків під час гострої газової кризи в 2009 році.

Один з опублікованих документів розкриває ставлення Єврокомісії на пропозицію врегулювання ситуації, яку представив “Газпром”. У документі йдеться, що пропозиція “Газпрому” дасть змогу цій компанії “продовжувати свою цінову політику”.

Єврокомісія визнає, що прийняття такої пропозиції Євросоюзом “буде розцінене як поразка у виконанні законів ЄС”. Але все ж схоже, що саме таке вирішення планувалося до цього тижня. Зараз же Єврокомісія може буде змушеною дотримуватись жорсткішої лінії поведінки.

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Також зазначається, що соціал-демократи у німецькій коаліції є близькими друзями Москви і підтримують проект газогону “Північний потік-2”. Колишній канцлер Ґергард Шредер є членом ради директорів проекту і отримує від Кремля свій заробіток. У керівництві Nord Stream 2 перебують колишні офіцери КГБ та Штазі.

Новий газогін усе більше концентрує міць “Газпрому” і його вплив, замінюючи газовий потік через газогін “Дружба” який йде через Україну, слугуючи тим самим ключовій меті кремлівської стратегії. В доповіді припускається, що це точно не в інтересах усіх країн ЄС і не збігається з енергетичними цілями ЄС, підкреслює видання.

Нагадаємо, за період з 1 січня по 15 березня Німеччина показала найбільший приріст за обсягом імпорту російського газу.

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