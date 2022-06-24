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Брюссель и Осло договорились о наращивании поставок норвежского газа в страны ЕС

Брюссель и Осло договорились о наращивании поставок норвежского газа в страны ЕС

Киев • УНН

 • 134918 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Евросоюз и Норвегия договорились о сотрудничестве с целью увеличения поставок газа в 27 стран ЕС в ситуации сокращения поставок газа из россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Подробности

В заявлении Брюсселя 12 стран, входящих в состав ЕС, столкнулись с сокращением газовых ресурсов газа после того, как россия на прошлой неделе сократила объемы газа, проходит через Северный поток-1, сославшись на технические проблемы.

Ранее москва приостановила поставки газа в Польшу, Нидерланды и другие страны, которые отказались платить за российский газ в рублях.

Норвегия и Еврокомиссия “активизируют сотрудничество, чтобы обеспечить дополнительные краткосрочные и долгосрочные поставки газа из Норвегии”, говорится в заявлении, сделанном после встречи главы ЕС из климатической политики Франса Тиммерманса и министра энергетики Норвегии Терье Осланд, состоявшейся в Брюсселе.

Цитата

“Существует большой потенциал для увеличения продаж до Европы в 2022 году, что принесет на европейский рынок около 100 ТВтч дополнительной энергии”, — говорится в заявлении, которое также подписала комиссар ЕС по энергетики Кадри Симсон.

Напомним

Норвегия ввела новый пакет санкций против россии. В частности, Осло запретило импорт в страны сырой нефти и других нефтепродуктов из рф.

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