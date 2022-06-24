Брюссель и Осло договорились о наращивании поставок норвежского газа в страны ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Евросоюз и Норвегия договорились о сотрудничестве с целью увеличения поставок газа в 27 стран ЕС в ситуации сокращения поставок газа из россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
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В заявлении Брюсселя 12 стран, входящих в состав ЕС, столкнулись с сокращением газовых ресурсов газа после того, как россия на прошлой неделе сократила объемы газа, проходит через Северный поток-1, сославшись на технические проблемы.
Ранее москва приостановила поставки газа в Польшу, Нидерланды и другие страны, которые отказались платить за российский газ в рублях.
Норвегия и Еврокомиссия “активизируют сотрудничество, чтобы обеспечить дополнительные краткосрочные и долгосрочные поставки газа из Норвегии”, говорится в заявлении, сделанном после встречи главы ЕС из климатической политики Франса Тиммерманса и министра энергетики Норвегии Терье Осланд, состоявшейся в Брюсселе.
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“Существует большой потенциал для увеличения продаж до Европы в 2022 году, что принесет на европейский рынок около 100 ТВтч дополнительной энергии”, — говорится в заявлении, которое также подписала комиссар ЕС по энергетики Кадри Симсон.
Напомним
Норвегия ввела новый пакет санкций против россии. В частности, Осло запретило импорт в страны сырой нефти и других нефтепродуктов из рф.