Брюссель та Осло домовилися про нарощування постачання норвезького газу до країн ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Євросоюз і Норвегія домовилися про співпрацю з метою збільшення постачання газу до 27 країн ЄС у ситуації скорочення постачання газу з росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
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У заяві Брюсселя 12 країн, що входять до складу ЄС, зіткнулися зі скороченням газових ресурсів газу після того, як росія минулого тижня скоротила обсяги газу, що проходить через Північний потік-1, пославшись на технічні проблеми.
Раніше москва призупинила постачання газу до Польщі, Нідерландів та інших країн, які відмовилися платити за російський газ в рублях.
Норвегія і Єврокомісія “активізують співпрацю, щоб забезпечити додаткові короткострокові та довгострокові постачання газу з Норвегії”, йдеться в заяві, зробленій після зустрічі глави ЄС з кліматичної політики Франса Тіммерманса і міністра енергетики Норвегії Терьє Осланд, яка відбулася в Брюсселі.
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“Існує великий потенціал для збільшення продажів до Європи в 2022 році, що принесе на європейський ринок близько 100 ТВтч додаткової енергії”, — йдеться у заяві, яку також підписала комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.
Нагадаємо
Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти росії. Зокрема, Осло заборонило імпорт до країни сирої нафти та інших нафтопродуктів з рф.