Брюссель та Осло домовилися про нарощування постачання норвезького газу до країн ЄС

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 8820 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 31125 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 58094 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 68266 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 68565 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 71347 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 80624 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 212540 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148469 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172248 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 147542 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 179261 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 68677 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 88698 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 88623 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 212512 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 488835 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 439141 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 645714 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 766876 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 20935 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 44469 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 88698 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 111335 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 145695 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Брюссель та Осло домовилися про нарощування постачання норвезького газу до країн ЄС

Брюссель та Осло домовилися про нарощування постачання норвезького газу до країн ЄС

Київ • УНН

 • 134921 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Євросоюз і Норвегія домовилися про співпрацю з метою збільшення постачання газу до 27 країн ЄС у ситуації скорочення постачання газу з росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

У заяві Брюсселя 12 країн, що входять до складу ЄС, зіткнулися зі скороченням газових ресурсів газу після того, як росія минулого тижня скоротила обсяги газу, що проходить через Північний потік-1, пославшись на технічні проблеми.

Раніше москва призупинила постачання газу до Польщі, Нідерландів та інших країн, які відмовилися платити за російський газ в рублях.

Норвегія і Єврокомісія “активізують співпрацю, щоб забезпечити додаткові короткострокові та довгострокові постачання газу з Норвегії”, йдеться в заяві, зробленій після зустрічі глави ЄС з кліматичної політики Франса Тіммерманса і міністра енергетики Норвегії Терьє Осланд, яка відбулася в Брюсселі.

Цитата

“Існує великий потенціал для збільшення продажів до Європи в 2022 році, що принесе на європейський ринок близько 100 ТВтч додаткової енергії”, — йдеться у заяві, яку також підписала комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.

Нагадаємо

Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти росії. Зокрема, Осло заборонило імпорт до країни сирої нафти та інших нафтопродуктів з рф.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,862.57