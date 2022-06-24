Брюссель та Осло домовилися про нарощування постачання норвезького газу до країн ЄС

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У заяві Брюсселя 12 країн, що входять до складу ЄС, зіткнулися зі скороченням газових ресурсів газу після того, як росія минулого тижня скоротила обсяги газу, що проходить через Північний потік-1, пославшись на технічні проблеми.

Раніше москва призупинила постачання газу до Польщі, Нідерландів та інших країн, які відмовилися платити за російський газ в рублях.

Норвегія і Єврокомісія “активізують співпрацю, щоб забезпечити додаткові короткострокові та довгострокові постачання газу з Норвегії”, йдеться в заяві, зробленій після зустрічі глави ЄС з кліматичної політики Франса Тіммерманса і міністра енергетики Норвегії Терьє Осланд, яка відбулася в Брюсселі.

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“Існує великий потенціал для збільшення продажів до Європи в 2022 році, що принесе на європейський ринок близько 100 ТВтч додаткової енергії”, — йдеться у заяві, яку також підписала комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.

Нагадаємо

Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти росії. Зокрема, Осло заборонило імпорт до країни сирої нафти та інших нафтопродуктів з рф.