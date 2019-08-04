"Брюгге" получило крупную победу перед игрой с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Вице-чемпион Бельгии "Брюгге" провел заключительный матч перед противостоянием с киевским "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Во втором туре первенства Бельгии "Брюгге" праздновали разгромный выигрыш над бывшим клубом Романа Безуса "Сент-Труйден" - 6:0.
До перерыва хозяева лидировали с разницей в четыре мяча. Авторами голов стали Ванакен, Тау, Бонавентура, Схрейверс и дубль Окереке.
Отметим, что уже 6 августа команда Филиппа Клемана сыграет первый матч с киевским "Динамо" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.