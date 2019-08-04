"Брюгге" здобуло розгромну перемогу перед грою з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Віце-чемпіон Бельгії "Брюгге" провів заключний матч перед протистоянням з київським "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
У другому турі першості Бельгії "Брюгге" святкували розгромний виграш над колишнім клубом Романа Безуса "Сент-Труйденом" – 6:0.
До перерви господарі лідирували з різницею в чотири м'ячі. Авторами голів стали Ванакен, Тау, Бонавентура, Схрейверс та дубль Окереке.
Відзначимо, що вже 6 серпня команда Філіпа Клемана зіграє перший матч з київським "Динамо" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.