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Брянский химический завод в рф атаковали беспилотники - СМИ

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 09:00  •  17075 просмотра

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Беспилотники атаковали Брянский химический завод в россии, вызвав взрыв и повреждения объекта. Завод входит в состав государственной корпорации "Ростех".

Ночью 30 декабря в Брянской области на Брянский химический завод была осуществлена атака беспилотниками, один из которых упал и взорвался на территории предприятия. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, сегодня на Брянский химический завод им. 50-летия СССР в городе Сельцо была осуществлена атака минимум шестью БпЛА, один из которых упал и взорвался на территории предприятия. На заводе повреждены окна в административном здании.

Завод входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех". "Техмаш" специализируется на разработке и поставке боеприпасов.

СМИ сообщают, что это уже не первая атака на завод. 21 ноября на территории завода уже взрывался БПЛА, а 14 ноября на завод была совершена еще одна атака - БПЛА упал и пробил крышу строящегося цеха.

Напомним,

В Брянской области рф в поселке Суземка горит радиозавод "Стрела".

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Брянський хімічний завод у рф атакували безпілотники - ЗМІ
Bryansk chemical plant in Russia attacked by drones - media
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