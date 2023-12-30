Брянский химический завод в рф атаковали беспилотники - СМИ

Ночью 30 декабря в Брянской области на Брянский химический завод была осуществлена атака беспилотниками, один из которых упал и взорвался на территории предприятия. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, сегодня на Брянский химический завод им. 50-летия СССР в городе Сельцо была осуществлена атака минимум шестью БпЛА, один из которых упал и взорвался на территории предприятия. На заводе повреждены окна в административном здании.

Завод входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех". "Техмаш" специализируется на разработке и поставке боеприпасов.

СМИ сообщают, что это уже не первая атака на завод. 21 ноября на территории завода уже взрывался БПЛА, а 14 ноября на завод была совершена еще одна атака - БПЛА упал и пробил крышу строящегося цеха.

Напомним,

В Брянской области рф в поселке Суземка горит радиозавод "Стрела".