Брянский химический завод в рф атаковали беспилотники - СМИ
Киев • УНН
Беспилотники атаковали Брянский химический завод в россии, вызвав взрыв и повреждения объекта. Завод входит в состав государственной корпорации "Ростех".
Ночью 30 декабря в Брянской области на Брянский химический завод была осуществлена атака беспилотниками, один из которых упал и взорвался на территории предприятия. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Как сообщают росСМИ, сегодня на Брянский химический завод им. 50-летия СССР в городе Сельцо была осуществлена атака минимум шестью БпЛА, один из которых упал и взорвался на территории предприятия. На заводе повреждены окна в административном здании.
Завод входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех". "Техмаш" специализируется на разработке и поставке боеприпасов.
СМИ сообщают, что это уже не первая атака на завод. 21 ноября на территории завода уже взрывался БПЛА, а 14 ноября на завод была совершена еще одна атака - БПЛА упал и пробил крышу строящегося цеха.
Напомним,
В Брянской области рф в поселке Суземка горит радиозавод "Стрела".
Брянский химический завод в рф атаковали беспилотники - СМИ
Беспилотники атаковали Брянский химический завод в россии, вызвав взрыв и повреждения объекта. Завод входит в состав государственной корпорации "Ростех".
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