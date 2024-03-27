Бросают бомбы на мирные кварталы и гражданских: в полиции показали первые минуты после удара рф по Харькову

Первые минуты удара рф по Харькову обнародовали в патрульной полиции. На кадрах видны разрушения и слышен детский плач, передает УНН.

"Харьков. ФАБ с УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции).

Бросают на мирные кварталы и гражданских людей. Продолжают терроризировать Харьков, на этот раз общеобразовательная школа и повреждены по меньшей мере 14 жилых домов. К сожалению, есть убитый и раненые, среди которых 4 ребенка, возраст - от 3 месяцев до 9 лет", - сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Имеем 18 поврежденных домов и более 800 выбитых окон: Терехов о последствиях удара рф по Харькову