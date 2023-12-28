Брызнул перцовым газом в глаза пограничнику: вблизи границы с Румынией задержали агрессивного нарушителя

Работники Государственной пограничной службы Украины задержали мужчину, который хотел пересечь границу и сбежать Румынией. Злоумышленник атаковал пограничников перцовым баллончиком. Об этом со ссылкой на ГПСУ передает УНН.

Детали

Наряд Черновицкого отряда с помощью БпЛА обнаружил неизвестное лицо, которое двигалось в сторону границы с Румынией. Однако во время задержания неизвестный не захотел общаться с пограничниками и прыснул в лицо военнослужащим перцовым газом из баллончика.

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В ведомстве отметили, что один из пограничников получил химический ожог глаз, его доставили в больницу. Сейчас он находится на лечении, состояние здоровья удовлетворительное.

Нарушитель, местный житель 1998 года рождения, задержан в административном порядке с целью выяснения обстоятельств правонарушения.

За сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа в Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовных правонарушений по статьям 342, 345 Уголовного кодекса Украины - отметили в ГПСУ.

В ГПСУ также показали видео с дрона на котором видно, как отряд пограничников задерживает нарушителя.

Напомним,

Согласно данным Госпогранслужбы, с начала этого года было разоблачено более 220 противоправных групп, которые незаконно переправляли мужчин за границу.

Начато более 1,6 тыс. уголовных производств. Однако, количество случаев незаконного пересечения границы по сравнению с прошлым годом - уменьшилось.

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