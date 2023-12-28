Брызнул перцовым газом в глаза пограничнику: вблизи границы с Румынией задержали агрессивного нарушителя
Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался сбежать в Румынию; во время задержания он напал на них с перцовым баллончиком. В результате инцидента один пограничник получил химический ожог глаз.
В результате вражеского авиаудара по Глушковке на Харьковщине ранены три женщины
Три женщины в возрасте 58, 60 и 76 лет были ранены в результате российского авиаудара по Глушковке.
Украина и Молдова обсудили синхронизацию электронных очередей на границе для ускорения транзита
Украина и Молдова намерены синхронизировать свои системы электронной очереди для ускорения транзита товаров на молдавско-румынской границе. Для ускорения этого процесса договорено о техническом сотрудничестве.
В Киеве с 4 января заработают 44 пункта утилизации елок
С 4 января в Киеве открываются 44 пункта приема новогодних елок, где их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Принимаются только ненакрашенные живые елки.
Андрей Шевченко стал единственным кандидатом на должность президента Украинской ассоциации футбола
Андрей Шевченко является единственным кандидатом на должность президента Украинской ассоциации футбола, выборы назначены на 25 января 2024 года.
Поддерживали оккупантов, передавая информацию об украинских локациях и участниках сопротивления: российские приспешники получили 8 и 13 лет заключения
Двое коллаборационистов в Украине были приговорены к 13 и 8 годам заключения за содействие российским войскам путем утечки информации об украинском сопротивлении и военных позициях.
Акция "Киберпанк 2023" FAVBET помогла защитнику Бахмута получить современный бионический протез
Украинский защитник получил современный бионический протез.
В следующем году впервые будут лечить бесплодие за государственные средства
В 2024 году Украина будет финансировать лечение бесплодия по программе государственных гарантий, целью которой является 10 000 рождений с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.
Осенью россияне незаконно вывезли с оккупированных территорий Украины 10 тысяч детей - Центр нацсопротивления
оккупанты принудительно вывезли 10 000 украинских детей на "реабилитацию" в рф. Нередко после этого детей не возвращают домой официальным опекунам.
россия вывела в Черное море три ракетоносителя до 16 "Калибров"
россия вывела в Черное море две подводные лодки и фрегат "адмирал макаров".