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Был Антон, а стал Тоней: в ГПСУ рассказали, как мужчина сменил пол, чтобы пересечь границу

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 14:30  •  13189 просмотра

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Мужчина призывного возраста пытался пересечь украинскую границу по поддельным медицинским документам, которые идентифицировали его как женщину, чтобы уклониться от призыва на срочную военную службу.

Мужчина призывного возраста пытался пересечь границу по документам, в которых он фигурировал как женщина, рассказал начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ, полковник Игорь Матвийчук на пресс-конференции, пишет УНН.

Детали

По словам Матвийчука, правила пересечения границы не изменились. Те исключения, которые действуют, они продолжают действовать. Не изменился и объем документов, которые необходимы для пересечения границы.

Он добавил, что систему "Шлях", используют не так активно, как раньше, но сейчас работают другие способы незаконного пересечения границы.

"Наблюдаем за последнее время увеличение выявления фиктивных браков с лицами с инвалидностью, с лицами многодетными", - сказал Матвийчук.

Кроме того, он рассказал об интересном случае, к которым прибегают мужчины призывного возраста, которые хотят покинуть Украину. Мужчина предоставил пограничникам поддельные медицинские документы, в которых он фигурировал женщиной.

Мужчина призывного возраста утверждал и потом официально получил документы в органах ЗАГС, что он сменил пол на женский: был Антон, а стал Тоня. Но пол он не менял, только сменил документы. Такие интересные новые схемы, чтобы избежать призыва и пересечь границу незаконно

 - рассказал Матвийчук.

Напомним

С сегодняшнего дня, 20 декабря, с 6 часов утра на всех пунктах пропуска наблюдается увеличение пассажиропотока на выезд из Украины. В ГПСУ посоветовали использовать для пересечения границы закарпатский участок и словацкую границу.

Павел Башинский

Павел Башинский

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He was Anton, but he became Tonya: SBGSU tells how a man changed his gender to cross the border
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Был Антон, а стал Тоней: в ГПСУ рассказали, как мужчина сменил пол, чтобы пересечь границу

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