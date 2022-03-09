Британский премьер осудил обстрел Мариуполя: "Мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления"

Детали

В своем твити он сказал, что Великобритания "изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы будем привлекать Путина к ответственности за его ужасные преступления", добавив хэштег "PutinMustFail" (Путин должен упасть - ред.).

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Городской совет Мариуполя опубликовал видео разрушенного роддома и детской больницы в городе и обвинил российские силы в сбросе на них нескольких бомб с воздуха.