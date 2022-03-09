Британський прем'єр засудив обстріл Маріуполя: "Ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу засудив обстріл окупантами дитячого та пологового будинку в Маріуполі на півдні України, заявивши: "Є мало речей більш розпусних, ніж напад на вразливих та беззахисних", передає УНН.
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У своєму твіті він сказав, що Велика Британія "вивчає можливість додаткової підтримки України для захисту від авіаударів, і ми будемо притягувати Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", додавши хештег "PutinMustFail" (Путін має впасти - ред.).
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Міська рада Маріуполя опублікувала відео зруйнованого пологового будинку та дитячої лікарні в місті та звинуватила російські сили у скиданні на них кількох бомб з повітря.