Британський прем'єр засудив обстріл Маріуполя: "Ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини"

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У своєму твіті він сказав, що Велика Британія "вивчає можливість додаткової підтримки України для захисту від авіаударів, і ми будемо притягувати Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", додавши хештег "PutinMustFail" (Путін має впасти - ред.).

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Міська рада Маріуполя опублікувала відео зруйнованого пологового будинку та дитячої лікарні в місті та звинуватила російські сили у скиданні на них кількох бомб з повітря.