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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британский художник покажет свое видение Майдана

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 января. УНН. Завтра в Национальном музее истории Украины откроется выставка фотографий "Майдан: больше чем жизнь и смерть" британского художника Джо О'Брайена. Работы, вошедшие в проект, были сделаны в 2014 году во время событий Евромайдана, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

По словам автора, когда он увидел по телевизору сюжет о столкновении на Грушевского в январе 2014-го, захотел узнать больше о том, почему украинцы вышли на улицу и почему их убивают.

"Когда я приехал в Киев в феврале, то понял, что люди имели разные мотивы, но они пересеклись в идеальный момент времени и создали общую силу. Главная площадь стала символом, точкой фокуса для всех обиженных людей из разных сфер украинского общества. Они получили возможность бороться за свои убеждения ", - рассказал Дж.О'Брайен.

Экспозицию проекта "Майдан: больше чем жизнь и смерть" составили 40 фотографий, три из которых получили приз зрительских симпатий на Лондонском фотофестивале (London Photo Festival) в 2016 году.

Джо О'Брайен работает внештатным корреспондентом с 2010 года. Он снимал акции протеста в Великобритании, Испании и Ирландии, а сейчас документирует жизнь стран, которые когда-то испытали влияние Советского Союза.

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