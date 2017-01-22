Британский художник покажет свое видение Майдана

По словам автора, когда он увидел по телевизору сюжет о столкновении на Грушевского в январе 2014-го, захотел узнать больше о том, почему украинцы вышли на улицу и почему их убивают.

"Когда я приехал в Киев в феврале, то понял, что люди имели разные мотивы, но они пересеклись в идеальный момент времени и создали общую силу. Главная площадь стала символом, точкой фокуса для всех обиженных людей из разных сфер украинского общества. Они получили возможность бороться за свои убеждения ", - рассказал Дж.О'Брайен.

Экспозицию проекта "Майдан: больше чем жизнь и смерть" составили 40 фотографий, три из которых получили приз зрительских симпатий на Лондонском фотофестивале (London Photo Festival) в 2016 году.

Джо О'Брайен работает внештатным корреспондентом с 2010 года. Он снимал акции протеста в Великобритании, Испании и Ирландии, а сейчас документирует жизнь стран, которые когда-то испытали влияние Советского Союза.