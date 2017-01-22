Британський художник покаже своє бачення Майдану

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Завтра у Національному музеї історії України відкриється виставка фотографій “Майдан: більше ніж життя і смерть” британського митця Джо О’Браєна. Роботи, що увійшли до проекту, були зроблені у 2014 році під час подій Євромайдану, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

За словами автора, коли він побачив по телевізору сюжет про зіткнення на Грушевського в січні 2014-го, захотів дізнатись більше про те, чому українці вийшли на вулицю і чому їх вбивають.

“Коли я приїхав до Києва в лютому, то зрозумів, що люди мали різні мотиви, але вони перетнулись в ідеальний момент часу і створили загальну силу. Головна площа стала символом, точкою фокусу для усіх скривджених людей з різних сфер українського суспільства. Вони отримали можливість боротися за свої переконання,” — розповів Дж.О’Браєн.

Експозицію проекту “Майдан: більше ніж життя і смерть” склали 40 світлин, три з яких отримали приз глядацьких симпатій на Лондонському фотофестивалі (London Photo Festival) у 2016 році.

Джо О’Браєн працює позаштатним кореспондентом із 2010 року. Він знімав акції протесту у Великобританії, Іспанії й Ірландії, а зараз документує життя країв, які колись зазнали впливу Радянського Союзу.

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