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Британский генерал заявил, что Россия является большей угрозой, чем исламисты

Британский генерал заявил, что Россия является большей угрозой, чем исламисты

Киев  •  УНН

 • 7864 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Россия представляет для Великобритании более серьезную угрозу, чем “Аль-Каида” и “Исламское государство”. С таким утверждением в интервью The Daily Telegraph выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит, передает УНН.

“Россия сегодня, бесспорно, представляет собой гораздо большую угрозу нашей национальной безопасности, чем угрозы, исходящие от исламских экстремистских группировок, таких как “Аль-Каида” и “Исламское государство”, — сказал генерал в своем первом интервью после вступления в июне в должность командующего сухопутными силами страны. По утверждению Карлтон-Смита, Россия “продемонстрировала, что готова применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов”.

“Русские стремятся использовать уязвимые стороны и слабые места, где бы они их ни обнаруживали”, — добавил начальник британского Генштаба. Он отметил, что Москва стала предпринимать “систематические усилия в исследовании и использовании уязвимых сторон Запада, особенно в некоторых нетрадиционных областях”. К таковым Карлтон-Смит отнес киберпространство и возможности ведения подводных боевых действий.

По его словам, Великобритания и ее союзники не могут благодушно взирать на угрозу, исходящую от России, и оставлять ее без ответа. “Самым важным ответом России применительно к обычным видам вооружений является продолжение укрепление потенциала и согласованности действий НАТО”, — заявил Карлтон-Смит.

Британский генерал также выразил скептическое отношение к идее создания единых европейских вооруженных сил, предложенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном, как и к любой другой инициативе, способной ослабить эффективность НАТО. Ведь, по словам Карлтон-Смита, именно Североатлантический альянс является опорой европейской безопасности.

Как сообщал УНН, в Сенате США заявили, что расследование вмешательства РФ в выборы продлится еще полгода.

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