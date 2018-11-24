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Британський генерал заявив, що Росія є більшою загрозою, ніж ісламісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Росія представляє для Великої Британії більш серйозну загрозу, ніж “Аль-Каїда” і “Ісламська держава”. З таким твердженням в інтерв’ю The Daily Telegraph виступив начальник Генерального штабу Збройних сил Сполученого Королівства Марк Карлтон-Сміт, передає УНН.

“Росія сьогодні, безперечно, є набагато більшою загрозою нашій національній безпеці, ніж загрози, які йдуть від ісламських екстремістських угруповань, таких як” Аль-Каїда“і “Ісламська держава”, — сказав генерал в своєму першому інтерв’ю після вступу в червні на посаду командувача сухопутними силами країни. За твердженням Карлтон-Сміта, Росія “продемонструвала, що готова застосовувати військову силу в цілях захисту і розширення своїх національних інтересів”.

“Росіяни прагнуть використовувати вразливі сторони і слабкі місця, де б вони їх не виявляли”, — додав начальник британського Генштабу. Він зазначив, що Москва стала робити “систематичні зусилля в дослідженні і використанні уразливих сторін Заходу, особливо в деяких нетрадиційних областях”. До таких Карлтон-Сміт відніс кіберпростір і можливості ведення підводних бойових дій.

За його словами, Велика Британія і її союзники не можуть благодушно дивитися на загрозу, яка йде від Росії, і залишати її без відповіді. “Найважливішою відповіддю Росії щодо звичайних видів озброєнь є продовження зміцнення потенціалу та узгодженості дій НАТО”, — заявив Карлтон-Сміт.

Британський генерал також висловив скептичне ставлення до ідеї створення єдиних європейських збройних сил, запропонованої президентом Франції Емманюелем Макроном, як і до будь-якої іншої ініціативи, здатної послабити ефективність НАТО. Адже, за словами Карлтон-Сміта, саме Північноатлантичний альянс є опорою європейської безпеки.

Як повідомляв УНН, у Сенаті США заявили, що розслідування втручання РФ у вибори триватиме ще півроку.

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