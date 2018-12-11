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Британский адмирал заявил, что агрессия РФ может спровоцировать начало новой мировой войны

Киев • УНН

 • 10279 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Бывший командующий ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст заявил, что обострение напряженности между Западом и Россией похоже на ситуацию, предшествовавшую началу Первой мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание Daily Star.

Британский адмирал заявил, что агрессия РФ может спровоцировать начало новой мировой войны

Главнокомандующий Королевского флота предупредил, что напряженность в отношениях между Россией и НАТО напоминает те дни, предшествовавшие Первой мировой войне, когда сейчас Владимир Путин давит на Украину.

“Именно это привело к Первой мировой войне. И хотя стрельба в эрцгерцога Франца Фердинанда стало поводом к войне, именно это было балансированием на грани войны”, — сказал Адмирал в интервью британскому изданию.

Бывший Королевский морской адмирал заявил об опасности ситуации, когда обе стороны проверяют друг друга, предупреждая о возможности вмешательства НАТО против России на Черном море.

Напомним, ранее, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО “Лефортово” из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице “Матросской тишины”. Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

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