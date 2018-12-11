Британский адмирал заявил, что агрессия РФ может спровоцировать начало новой мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Бывший командующий ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст заявил, что обострение напряженности между Западом и Россией похоже на ситуацию, предшествовавшую началу Первой мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание Daily Star.
Главнокомандующий Королевского флота предупредил, что напряженность в отношениях между Россией и НАТО напоминает те дни, предшествовавшие Первой мировой войне, когда сейчас Владимир Путин давит на Украину.
“Именно это привело к Первой мировой войне. И хотя стрельба в эрцгерцога Франца Фердинанда стало поводом к войне, именно это было балансированием на грани войны”, — сказал Адмирал в интервью британскому изданию.
Бывший Королевский морской адмирал заявил об опасности ситуации, когда обе стороны проверяют друг друга, предупреждая о возможности вмешательства НАТО против России на Черном море.
Напомним, ранее, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО “Лефортово” из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице “Матросской тишины”. Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.