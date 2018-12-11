Британський адмірал заявив, що агресія РФ може спровокувати початок нової світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Колишній командувач ВМС Великобританії адмірал Алан Уест заявив, що загострення напруженості між Заходом і Росією схоже на ситуацію, яка передувала початку Першої світової війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на британське видання Daily Star.
Головнокомандувач Королівського флоту попередив, що напруженість у відносинах між Росією і НАТО нагадує ті ж дні, що передували Першій світовій війні, коли зараз Володимир Путін тисне на Україну.
“Саме це призвело до Першої світової війні. І хоча стрілянина в ерцгерцога Франца Фердинанда стала приводом до війни, саме це було балансуванням на межі війни”, — сказав Адмірал у інтерв’ю британському виданню.
Колишній Королівський морський адмірал заявив про небезпеку ситуації, коли обидві сторони перевіряють один одного, попереджаючи про можливість втручання НАТО проти Росії на Чорному морі.
Нагадаємо, раніше, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО “Лефортово” з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні “Матроської тиші”. Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.