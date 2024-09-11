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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 02:25  •  2508 просмотра

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Россияне скупили недвижимость в Дубае на $6,3 млрд с 2022 года. Рост цен на 124% с 2020 года заставляет британских экспатов искать более дешевое жилье или уезжать из страны.

Британские экспаты постепенно выезжают из Дубая, поскольку недвижимость раскупают богатые россияне после вторжения РФ в Украину. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

По данным группы экономистов из Налоговой обсерватории ЕС и Центра налоговых исследований Норвегии, с 2022 года граждане России скупили имеющуюся и строящуюся недвижимость в Дубае на сумму $6,3 млрд.

В прошлом месяце компания по недвижимости Knight Frank сообщила, что цены в Дубае выросли на 124% с 2020 года. И рост цен заставляет британских экспатриантов искать другие варианты жилья, или покидать страну.

Мона Джалота, основательница Krypton Global Real Estate, сказала, что получила кучу запросов от британских экс-патриантов, которые интересуются переездом из Дубая в другой город для более дешевой аренды и покупок. «Каждый раз, когда происходит глобальный или политический кризис, Дубай остается безопасным местом для инвестиций, поэтому постоянный спрос заставляет цены расти», - пояснила она.

Россияне часто покупают жилье за наличные, что побуждает арендодателей также настаивать на продаже только через «живые деньги». «Большая часть российского рынка покупает в районах с действительно высокой арендной платой, поэтому из-за этого цены сильно выросли», -рассказала Шрути Кришнан из White Window Real Estate.

Это привело к тому, что стоимость покупки жилья за наличные существенно меньше, по сравнению с ценами для тех, кто берёт ипотеку: продажа за наличные в размере одного миллиона дирхамов ОАЭ теперь эквивалентна продаже в размере 1,25 млн дирхамов ОАЭ клиенту по ипотеке.

Дубай знову планує запустити літаючі таксі, цього разу до 2026 року13 февраля 2023, 15:32 • 730301 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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