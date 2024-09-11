Британські експати покидають Дубай через скупку нерухомості росіянами
Київ • УНН
Росіяни скупили нерухомість у Дубаї на $6,3 млрд з 2022 року. Зростання цін на 124% з 2020 року змушує британських експатів шукати дешевше житло або виїжджати з країни.
Британські експати поступово виїздять із Дубая, оскільки нерухомість розкуповують багаті росіяни після вторгнення РФ в Україну. Про це пише The Telegraph, передає УНН.
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За даними групи економістів із Податкової обсерваторії ЄС і Центру податкових досліджень Норвегії, з 2022 року громадяни Росії скупили наявну нерухомість і нерухомість, що будується в Дубаї, на суму $6,3 млрд.
Минулого місяця компанія з нерухомості Knight Frank повідомила, що ціни в Дубаї зросли на 124% з 2020 року. І зростання цін змушує британських експатріантів шукати інші варіанти житла, або покидати країну.
Мона Джалота, засновниця Krypton Global Real Estate, сказала, що отримала купу запитів від британських експатріантів, які цікавляться переїздом з Дубаю до іншого міста для дешевшої оренди і покупок. "Щоразу, коли відбувається глобальна або політична криза, Дубай залишається безпечним місцем для інвестицій, тому постійний попит змушує ціни зростати", – пояснила вона.
Росіяни часто купують житло за готівку, що спонукає орендодавців також наполягати на продажу тільки через "живі гроші". "Більша частина російського ринку купує в районах зі справді високою орендною платою, тож через це ціни сильно зросли", –розповіла Шруті Крішнан з White Window Real Estate.
Це призвело до того, що вартість купівлі житла за готівку суттєво менша, порівняно із цінами для тих, хто бере іпотеку: продаж за готівку в розмірі одного мільйона дирхамів ОАЕ тепер еквівалентний продажу в розмірі 1,25 млн дирхамів ОАЕ клієнту за іпотекою.
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