Британские истребители поднялись на перехват российских Ту-160
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Два истребителя Typhoon королевских военно-воздушных сил Великобритании в понедельник поднялись на перехват "неопознанных воздушных суден", летающих около британских берегов, которые оказались двумя российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-160. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Star.
Как сообщается, два британских боевых самолета взлетели сегодня утром с базы ВВС "Лоссимут".
Чиновники министерства обороны страны, как сообщается, подтвердили, что военные самолеты отправили на операцию в ответ на "неопознанные воздушные суда, приближающиеся к зоне ответственности Великобритании".
Издание отмечает, что "два российских бомбардировщика - Ту-160 - пролетели около северной Шотландии, вызвав тревогу".
Военные самолеты королевских военно-воздушных сил Великобритании регулярно перехватывают и сопровождают российские самолеты, если они оказываются слишком близко от воздушного пространства Великобритании.