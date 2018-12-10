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Британские истребители поднялись на перехват российских Ту-160

Киев • УНН

 • 59888 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Два истребителя Typhoon королевских военно-воздушных сил Великобритании в понедельник поднялись на перехват "неопознанных воздушных суден", летающих около британских берегов, которые оказались двумя российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-160. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Star.

Британские истребители поднялись на перехват российских Ту-160

Как сообщается, два британских боевых самолета взлетели сегодня утром с базы ВВС "Лоссимут".

Чиновники министерства обороны страны, как сообщается, подтвердили, что военные самолеты отправили на операцию в ответ на "неопознанные воздушные суда, приближающиеся к зоне ответственности Великобритании".

Издание отмечает, что "два российских бомбардировщика - Ту-160 - пролетели около северной Шотландии, вызвав тревогу".

Военные самолеты королевских военно-воздушных сил Великобритании регулярно перехватывают и сопровождают российские самолеты, если они оказываются слишком близко от воздушного пространства Великобритании.

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