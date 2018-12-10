Британські винищувачі піднялися на перехоплення російських Ту-160
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Два винищувачі Typhoon королівських військово-повітряних сил Великої Британії у понеділок піднялися на перехоплення "неопізнаних повітряних суден", які літали поблизу британських берегів, які виявилися двома російськими стратегічними бомбардувальниками Ту-160. Про це УНН повідомляє з посиланням на Daily Star.
Як повідомляється, два британських бойових літаки злетіли сьогодні вранці з бази ВПС "Лоссімут".
Чиновники міністерства оборони країни, як повідомляється, підтвердили, що військові літаки відправили на операцію у відповідь на "неопізнані повітряні судна, що наближаються до зони відповідальності Великої Британії".
Видання зазначає, що "два російські бомбардувальники - Ту-160 - пролетіли близько північної Шотландії, викликавши тривогу".
Військові літаки королівських військово-повітряних сил Великої Британії регулярно перехоплюють і супроводжують російські літаки, якщо вони опиняються занадто близько від повітряного простору Великої Британії.