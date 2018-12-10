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MIM-104 Patriot

Британські винищувачі піднялися на перехоплення російських Ту-160

Київ • УНН

 • 59888 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Два винищувачі Typhoon королівських військово-повітряних сил Великої Британії у понеділок піднялися на перехоплення "неопізнаних повітряних суден", які літали поблизу британських берегів, які виявилися двома російськими стратегічними бомбардувальниками Ту-160. Про це УНН повідомляє з посиланням на Daily Star.

Британські винищувачі піднялися на перехоплення російських Ту-160

Як повідомляється, два британських бойових літаки злетіли сьогодні вранці з бази ВПС "Лоссімут".

Чиновники міністерства оборони країни, як повідомляється, підтвердили, що військові літаки відправили на операцію у відповідь на "неопізнані повітряні судна, що наближаються до зони відповідальності Великої Британії".

Видання зазначає, що "два російські бомбардувальники - Ту-160 - пролетіли близько північної Шотландії, викликавши тривогу".

Військові літаки королівських військово-повітряних сил Великої Британії регулярно перехоплюють і супроводжують російські літаки, якщо вони опиняються занадто близько від повітряного простору Великої Британії.

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