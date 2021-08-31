Британские супермаркеты объявили бойкот фермерам, которые "мучают" свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Британские супермаркеты отказались сотрудничать с фермерами, которые издеваются над животными. Об этом пишет The Independent, передает УНН.
Речь идет о таких супермаркетах: "Morrisons", "Tesco", "Asda" и "Sainsbury's". Торговые точки решили прекратить покупать свинину у фермеров, которые содержат свиней в аномальных условиях и подвергают животных бесконечным пыткам.
Так, к примеру, было зафиксировано, как фермеры "Willerby "Wold Piggeries" жестоко обращаются со свиньями и другими животными, убивают свиней в сознании. На других британских фермах свиньи живут среди экскрементов и едят пищу, загрязненную фекалиями.
"Кадры, которые мы увидели, ужасны и постыдны. Мы проводим срочное расследование и немедленно приостановим деятельность Willerby "Wold Piggeries" как поставщика", - комментирует представитель "Morrisons".
К теме
Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.
“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с "близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной оргнанизации “Открытые клетки”.
Добавим, что свинина оказывает негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.