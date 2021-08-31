Британські супермаркети оголосили бойкот фермерам, які "мучать" свиней

Йдеться про такі супермаркети: "Morrisons", "Tesco", "Asda" і "Sainsbury's". Торгові точки вирішили припинити купувати свинину у фермерів, які утримують свиней в аномальних умовах і піддають тварин нескінченним тортурам.

Так, наприклад, було зафіксовано, як фермери "Willerby "Wold Piggeries" жорстоко поводяться зі свинями та іншими тваринами, вбивають свиней в свідомості. На інших британських фермах свині живуть серед екскрементів і їдять їжу, забруднену фекаліями.

"Кадри, які ми побачили, жахливі і ганебні. Ми проводимо термінове розслідування і негайно припинимо діяльність Willerby "Wold Piggeries" як постачальника", - коментує представник "Morrisons".

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Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини і дати тваринам шанс прожити інше життя.

"Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поруч з "близькими по духу". Після кішки і собаки свині є найпоряднішими домашнім тваринам. Також свині люблять купатися і з великим задоволенням плавають", - відзначають представники зоозахисної оргнанізаціі "Відкриті клітки".

Додамо, що свинина чинить негативний вплив на здоров'я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, свинина, як і інше червоне м'ясо, провокує розвиток раку.