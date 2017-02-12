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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британские спецслужбы заявили об увеличении кибератак российскими хакерами

Киев • УНН

 • 11484 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Британские спецслужбы отмечают увеличение количества кибератак на правительственные учреждения с целью похищения важной для государства информации, в первую очередь в области обороны и внешней политики, заявил в интервью газете Sunday Times глава Национального центра кибербезопасности Великобритании Киарон Мартин, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Британские спецслужбы заявили об увеличении кибератак российскими хакерами

По его словам, за большей частью этих атак стоят хакеры, которых финансируют российские власти, но немалую угрозу представляет Китай.

"В последнее время каждый месяц в Британии фиксируется около 60 крупных кибератак", - заявил К.Мартин.

Также он отметил, что за последние три месяца на британские объекты было совершено 188 атак, которые глава Национального центра кибербезопасности относит ко второй и третьей категорий, "многие из них угрожали национальной безопасности".

"В случае с правительственными учреждениями, задача - проникнуть в систему, чтобы получить доступ к информации о политике Соединенного Королевства в самых разных сферах - энергетика, внешняя политика, или информацию по какому-то конкретному сектору. Если атакуют компании, то могут похитить интеллектуальную собственность", - продолжает он.

Кроме того, К.Мартин отметил, что Москва изменила принцип выбора целей. Сейчас мишенью кибератак из России становятся сайты местных органов самоуправления, где британцы заполняют налоговые формы и оплачивают счета. Целью таких атак является получение персональных данных, отметил он.

Кроме того, Национальный центр кибербезопасности зафиксировал рост атак на сайты благотворительных организаций - на них можно получить персональные данные и финансовые реквизиты жертвователей, - а также университеты, чтобы узнать, какими разработками они занимаются.

Как сообщал УНН, СМИ сообщили о кибератаке на МИД Италии, которая может быть связана с РФ

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