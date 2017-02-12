Британські спецслужби заявили про збільшення кібератак російськими хакерами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Британські спецслужби відзначають збільшення кількості кібератак на урядові установи з метою викрадення важливої для держави інформації, в першу чергу в галузі оборони та зовнішньої політики, заявив в інтерв'ю газеті Sunday Times голова Національного центру кібербезпеки Великої Британії Кіарон Мартін, передає УНН з посиланням на ВВС.
За його словами, за більшою частиною цих атак стоять хакери, яких фінансує російська влада, але чималу загрозу становить Китай.
"Останнім часом кожен місяць в Британії фіксується близько 60 великих кібератак", - заявив К.Мартін.
Також він зауважив, що за останні три місяці на британські об'єкти було скоєно 188 атак, які голова Національного центру кібербезпеки відносить до другої та третьої категорій, "багато з них загрожували національній безпеці".
"У випадку з урядовими установами, завдання - проникнути в систему, щоб отримати доступ до інформації про політику Сполученого Королівства в найрізноманітніших сферах - енергетика, зовнішня політика, або інформацію по якомусь конкретному сектору. Якщо атакують компанії, то можуть викрасти інтелектуальну власність", - продовжує він.
Крім того, К.Мартін відзначив, що Москва змінила принцип вибору цілей. Зараз мішенню кібератак з Росії стають сайти місцевих органів самоврядування, де британці заповнюють податкові форми і сплачують рахунки. Метою таких атак є отримання персональних даних, зазначив він.
Крім того, Національний центр кібербезпеки зафіксував зростання атак на сайти благодійних організацій - на них можна отримати персональні дані та фінансові реквізити жертводавців, - а також університети, щоб дізнатися, якими розробками вони займаються.
Як повідомляв УНН, ЗМІ повідомили про кібератаку на МЗС Італії, що може бути пов'язана із РФ