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Британські спецслужби заявили про збільшення кібератак російськими хакерами

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Британські спецслужби відзначають збільшення кількості кібератак на урядові установи з метою викрадення важливої для держави інформації, в першу чергу в галузі оборони та зовнішньої політики, заявив в інтерв'ю газеті Sunday Times голова Національного центру кібербезпеки Великої Британії Кіарон Мартін, передає УНН з посиланням на ВВС.

Британські спецслужби заявили про збільшення кібератак російськими хакерами

За його словами, за більшою частиною цих атак стоять хакери, яких фінансує російська влада, але чималу загрозу становить Китай.

"Останнім часом кожен місяць в Британії фіксується близько 60 великих кібератак", - заявив К.Мартін.

Також він зауважив, що за останні три місяці на британські об'єкти було скоєно 188 атак, які голова Національного центру кібербезпеки відносить до другої та третьої категорій, "багато з них загрожували національній безпеці".

"У випадку з урядовими установами, завдання - проникнути в систему, щоб отримати доступ до інформації про політику Сполученого Королівства в найрізноманітніших сферах - енергетика, зовнішня політика, або інформацію по якомусь конкретному сектору. Якщо атакують компанії, то можуть викрасти інтелектуальну власність", - продовжує він.

Крім того, К.Мартін відзначив, що Москва змінила принцип вибору цілей. Зараз мішенню кібератак з Росії стають сайти місцевих органів самоврядування, де британці заповнюють податкові форми і сплачують рахунки. Метою таких атак є отримання персональних даних, зазначив він.

Крім того, Національний центр кібербезпеки зафіксував зростання атак на сайти благодійних організацій - на них можна отримати персональні дані та фінансові реквізити жертводавців, - а також університети, щоб дізнатися, якими розробками вони займаються.

Як повідомляв УНН, ЗМІ повідомили про кібератаку на МЗС Італії, що може бути пов'язана із РФ

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