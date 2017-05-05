Британские правоохранители сообщили, что на их территории А.Онищенко нет - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Правоохранительные органы Великобритании сообщили Генеральной прокуратуре Украины, что народного депутата-беглеца Александра Онищенко, которого подозревают в совершении ряда преступлений на территории их страны нет. Об этом в эфире телеканала ZIK сказал заместитель Генпрокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.
“Мне на сегодняшний день место его (А.Онищенко — ред.) не известно”, — сказал Е.Енин.
При этом, по его словам, ГПУ находится “в тесном диалоге” с британскими коллегами.
“Вместе с тем нам британские коллеги подтвердили, что он (А.Онищенко — ред.) находится за пределами Великобритании”, — уточнил Е.Енин.
По его мнению, задержание депутата-беглеца — “вопрос времени”, ведь у него могут закончиться средства.
Напомним, А.Онищенко получил политическое убежище за рубежом.
Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.
Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 Онищенко было объявлено в национальный розыск.
4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и, в дальнейшем, возможной экстрадиции народного депутата Украины Александра Онищенко.