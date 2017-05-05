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Британські правоохоронці повідомили, що на їх території О.Онищенка немає - ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Правоохоронні органи Великої Британії повідомили Генеральній прокуратурі України, що народного депутата-втікача Олександра Онищенка, якого підозрюють у скоєнні низки злочинів, на території їх країни немає. Про таке в ефірі телеканалу ZIK сказав заступник Генпрокурора України Євген Єнін, передає УНН.

Британські правоохоронці повідомили, що на їх території О.Онищенка немає - ГПУ

“Мені на сьогоднішній день місце його (О.Онищенка — ред.) не відоме”, — сказав Є.Єнін.

При цьому за його словами, ГПУ перебуває “в тісному діалозі” з британськими колегами.

“Водночас нам британські колеги підтвердили, що він (О.Онищенко — ред.) перебуває за межами Великої Британії”, — уточнив Є.Єнін.

На його думку, затримання депутата-втікача — “питання часу”, адже у нього можуть закінчитись кошти.

Нагадаємо, О.Онищенко отримав політичний притулок за кордоном.

Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.

4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка.

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