Британская разведка: в оккупированном Крыму россияне обустроили пять площадок для запуска "шахедов" по Украине
Киев • УНН
По данным британской разведки, россия создала в Крыму пять стартовых площадок для беспилотников типа "Шахид", чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны.
россия оборудовала в оккупированном Крыму уже пять площадок для запуска дронов камикадзе типа Shahed по Украине. об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Британии, передает УНН.
Детали
По данным разведки, РФ, скорее всего, рассредоточивает свои возможности запуска БПЛА в нескольких местах как для защиты своих сил, так и для усложнения усилий украинской противовоздушной обороны.
В ведомстве напомнили, что 12 декабря россия запустила 15 "шахедов" из Балаклавского района Крыма. Это новая площадка запуска дронов к югу от Севастополя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: рф не использует против Украины "шахеды" с реактивными двигателями - Игнат
Отмечается, что с начала сентября 2023 года россияне использовали мыс Чауда в Крыму для запуска "шахедов". Однако 5 декабря оккупанты заявили, что якобы перехватили 41 беспилотник в районе Крыма, в частности, у мыса Чауда.
Балаклава является пятым официально подтвержденным местом запуска "шахедов". Кроме мыса Чауда, площадки находятся в Ейске (Краснодарский край), Приморско-Ахтарске (Краснодарский край) и Курске
Дополнение
В разведке считают, что рф рассредоточит свои возможности запуска БПЛА на нескольких локациях, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны.
В частности, россия, вероятно, будет использовать дополнительные пусковые площадки в ответ на украинские атаки дронов, чтобы заставить Киев адаптироваться к новым транзитным коридорам этих систем.
Напомним
Киевские эксперты-криминалисты получили обломки беспилотника "Шахед", который использовался во время атаки на Украину 25 ноября.
Предварительный анализ показал, что беспилотники теперь черные, а не светло-серые, возможно, для того, чтобы избежать визуального обнаружения в ночное время. Дальнейшие исследования будут проведены в отношении краски и конструктивных особенностей.
Британская разведка: в оккупированном Крыму россияне обустроили пять площадок для запуска "шахедов" по Украине
По данным британской разведки, россия создала в Крыму пять стартовых площадок для беспилотников типа "Шахид", чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны.
Дело Дубинского: суд ограничил сроки ознакомления с материалами производства о подделке документов
Украинский суд назначил 29 декабря крайним сроком для ознакомления с документами по делу о подделке документов народным депутатом Украины.
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
Национальный банк Украины имеет целью создать эффективную экосистему мгновенных платежей до конца 2024 года.
Из-за ночной атаки рф в Киеве затопило подземный переход
Обломки вражеских ракет повредили в Днепровском районе Киева водопровод, затопив подземный переход и задев жилые дома.
В Украине без света почти 700 населенных пунктов - Минэнерго
692 населенных пункта в Украине обесточены из-за боевых действий и неблагоприятных погодных условий, но текущих планов по ограничению электроснабжения или графиков отключений нет.
Начато удовлетворение требований девятой очереди кредиторов банка "Конкорд" - ФГВФЛ
Начато удовлетворение требований девятой очереди кредиторов банка "Конкорд" - ФГВФЛ.
На Львовщине мужчина в военной форме угрожал священнику: в ТЦК и ОВА отреагировали
Во Львовской области мужчина в военной форме угрожал священнику за то, что тот якобы уклонялся от военной повестки, что вызвало скандал в Интернете.
Очаков ночью подвергся вражеским артиллерийским ударам - ОВА
Очаков и Солончаки Николаевской области были обстреляны вражеской артиллерией, пострадавших нет.
Никополь дважды за ночь подвергся вражеским атакам - ОВА
Никополь был дважды обстрелян российской артиллерией ночью, жертв нет; оценка ущерба продолжается, в других районах региона было спокойно.
Победитель конкурса "Роби своє" масштабировал ягодный бизнес
Василий Паук расширил свой бизнес по выращиванию голубики в Тернополе после победы в конкурсе "Роби своє", использовав приз в размере 97 900 грн на приобретение необходимого морозильного оборудования. Конкурс поддержал 80 проектов на общую сумму 7,4 млн грн.