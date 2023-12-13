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Британская разведка: в оккупированном Крыму россияне обустроили пять площадок для запуска "шахедов" по Украине

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 10:00  •  19882 просмотра

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По данным британской разведки, россия создала в Крыму пять стартовых площадок для беспилотников типа "Шахид", чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

россия оборудовала в оккупированном Крыму уже пять площадок для запуска дронов камикадзе типа Shahed по Украине. об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Британии, передает УНН.

Детали 

По данным разведки, РФ, скорее всего, рассредоточивает свои возможности запуска БПЛА в нескольких местах как для защиты своих сил, так и для усложнения усилий украинской противовоздушной обороны.

В ведомстве напомнили, что 12 декабря россия запустила 15 "шахедов" из Балаклавского района Крыма. Это новая площадка запуска дронов к югу от Севастополя.

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Отмечается, что с начала сентября 2023 года россияне использовали мыс Чауда в Крыму для запуска "шахедов". Однако 5 декабря оккупанты заявили, что якобы перехватили 41 беспилотник в районе Крыма, в частности, у мыса Чауда.

Балаклава является пятым официально подтвержденным местом запуска "шахедов". Кроме мыса Чауда, площадки находятся в Ейске (Краснодарский край), Приморско-Ахтарске (Краснодарский край) и Курске

- резюмировали в ведомстве.

Дополнение 

В разведке считают, что рф рассредоточит свои возможности запуска БПЛА на нескольких локациях, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

В частности, россия, вероятно, будет использовать дополнительные пусковые площадки в ответ на украинские атаки дронов, чтобы заставить Киев адаптироваться к новым транзитным коридорам этих систем.

Напомним

Киевские эксперты-криминалисты получили обломки беспилотника "Шахед", который использовался во время атаки на Украину 25 ноября.

Предварительный анализ показал, что беспилотники теперь черные, а не светло-серые, возможно, для того, чтобы избежать визуального обнаружения в ночное время. Дальнейшие исследования будут проведены в отношении краски и конструктивных особенностей.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Британська розвідка: в окупованому Криму росіяни облаштували п'ять майданчиків для запуску "шахедів" по Україні
British intelligence: russians have set up five sites in occupied Crimea to launch "shaheds" into Ukraine
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