Британская разведка: ВСУ наносят значительные потери России благодаря высокоточным дальним ударам
Киев • УНН
Украина эффективно использует дальнобойное оружие для нанесения ударов по российским войскам вдали от фронта, что приводит к значительным потерям оккупантов.
Благодаря оружию дальнего радиуса действия Украина массово уничтожает российских оккупантов обстреливая их далеко от линии фронта. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
В частности, 10 ноября, вероятно, более 70 российских военных погибли в результате удара по колонне грузовиков. Это произошло в селе Гладковка Херсонской области, что в 23 км от линии фронта.
Кроме того, 19 ноября ВСУ нанесли удар по российским военнослужащим 810 бригады во время награждения в селе Кумачово Донецкой области.
В то же время британские разведчики отмечают, что Украина тоже несет потери. Речь идет о трагедии в Запорожской области с бойцами 128 отдельной горно-штурмовой бригады.
Дополнение
В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обе стороны на фронте хорошо знают о дальности действия систем вооружений противника. Однако, командиры сталкиваются с острой дилеммой из-за размещения своих воинов.
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Цитата
Командиры должны сбалансировать лучшую практику удержания войск рассредоточенными и менее уязвимыми к ударам и повседневное требование собирать подразделения вместе для осуществления управления и поддержания морального духа
Напомним
Бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что потери российских войск на Таврическом направлении увеличились как в живой силе, так и в бронетехнике.
Британская разведка: ВСУ наносят значительные потери России благодаря высокоточным дальним ударам
Украина эффективно использует дальнобойное оружие для нанесения ударов по российским войскам вдали от фронта, что приводит к значительным потерям оккупантов.
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