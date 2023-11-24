Британская разведка: ВСУ наносят значительные потери России благодаря высокоточным дальним ударам

Благодаря оружию дальнего радиуса действия Украина массово уничтожает российских оккупантов обстреливая их далеко от линии фронта. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

В частности, 10 ноября, вероятно, более 70 российских военных погибли в результате удара по колонне грузовиков. Это произошло в селе Гладковка Херсонской области, что в 23 км от линии фронта.

Кроме того, 19 ноября ВСУ нанесли удар по российским военнослужащим 810 бригады во время награждения в селе Кумачово Донецкой области.

В то же время британские разведчики отмечают, что Украина тоже несет потери. Речь идет о трагедии в Запорожской области с бойцами 128 отдельной горно-штурмовой бригады.

Дополнение

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обе стороны на фронте хорошо знают о дальности действия систем вооружений противника. Однако, командиры сталкиваются с острой дилеммой из-за размещения своих воинов.

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Цитата Командиры должны сбалансировать лучшую практику удержания войск рассредоточенными и менее уязвимыми к ударам и повседневное требование собирать подразделения вместе для осуществления управления и поддержания морального духа - пояснили в Минобороны Британии.

Напомним

Бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что потери российских войск на Таврическом направлении увеличились как в живой силе, так и в бронетехнике.